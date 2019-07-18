Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время телефонного разговора президент России Владимир Путин предлагал ему провести обмен пленными по формуле «всех на всех».

В интервью, опубликованном в видеоматериале на странице Офиса президента Украины в Facebook, Зеленский сказал, что решил позвонить Путину с целью обсудить вопрос освобождения украинцев, удерживаемых в России и на временно оккупированных территориях Донбасса, сообщает УНИАН.

«Знаете, в чем дело и почему оно очень сложное (дело о прекращении войны на Донбассе. – Ред.)? Потому что все говорят, не дай Бог, если будут прямые переговоры с Россией, то снимутся санкции. Я, честно говоря, эту модель не понимаю. Я был уверен, что санкции вводятся не из-за моих разговоров с президентом Российской Федерации, а санкции вводятся из-за того, что у нас забрали Крым и поддерживают временно оккупированные территории. Все, скажем так, партнеры Украины даже против того, чтобы я позвонил Путину», - прокомментировал президент.

По словам Зеленского, что его «все пугали» этим разговором, но поскольку освобождение украинских граждан и прекращение война на Донбассе - это, прежде всего, вопрос Украины, решил сделать такой звонок. «Потому что это вопрос, прежде всего, Украины, вопрос наших граждан. Поэтому мы должны благодарить наших западных партнеров, слава всем за поддержку, но должны тоже иметь свое мнение. Поэтому я позвонил Владимиру Путину», - пояснил Зеленский.

«Президент РФ мне сказал: «Я вижу решение вопроса пленных «всех на всех». Я ему откровенно сказал, что «всех на всех» я бы с радостью, но есть одна ситуация. Дело в том, что список наших всех тех ребят, которые находятся на временно оккупированных территориях, не совпадает со списком людей, которые контролируют сейчас эти территории. Поэтому «всех на всех» мы обязательно сделаем, но давайте сначала вернем всех тех, кто в России и в Крыму, и начнем с моряков. Мне кажется, это нормальный шаг к возвращению к диалогу и реальный мощный шаг к тому, чтобы прекратить войну», - отметил Зеленский.

Напомним, 11 июля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Путиным. Ключевым вопросом было освобождение пленных военных моряков.

17 июля в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе боевики подтвердили нахождение 69 украинских заложников на Донбассе и запросили от Украины освобождение 208 человек.