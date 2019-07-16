Конституционный суд Украины опубликовал решение о признании соответствующим конституционным Закона «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики», сообщает пресс-служба КСУ.

КС отмечает, что право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений не является абсолютным, а его осуществление может быть ограничено законом в интересах национальной безопасности, территориальной целостности или общественного порядка.

«По своей преступной сущности коммунистический режим и нацистский режим были одинаковыми, а методы осуществления ими государственной репрессивной политики - тождественными. Названные режимы категорически отрицали возможность существования украинского независимого государства, преследовали его сторонников и препятствовали украинскому национальному возрождению», – говорится в решении.

Также отмечается, что коммунистический режим, так же как и нацистский режим, нанес непоправимый ущерб правам человека, поскольку в течение всего периода своего существования осуществлял тотальный контроль над обществом, политически мотивированные преследования и репрессии, не соблюдал международных обязательств, нарушал принятые им конституции и законы. «Как следствие, несколько поколений украинцев жили в атмосфере всеобъемлющего страха за отсутствия свободы, находились в условиях произвольного ограничения гражданских, политических и других прав и свобод», – отметили в КС.

«Коммунистический режим в СССР неоднократно инициировал вооруженные вторжения в независимые государства, нарушая международные обязательства. Одной из главных причин крупнейших человеческих потерь в СССР, в частности в Украине, в период Второй мировой войны было то, что нацистский режим и коммунистический режим имели одинаковую антигуманную сущность», – говорится в решении.

КС исходит из того, что коммунистический режим отрицал и ограничивал права человека, исключил демократическую организацию государственной власти. «Узурпация государственной власти коммунистическим режимом осуществлялась, в частности путем ликвидации свободы политической деятельности, устранение политических оппонентов и предотвращения политической конкуренции. В Украине и после обретения ею независимости в течение определенного периода действовали политические партии, в учредительных и программных документах которых коммунистический режим оценивался только положительно, а его преступления не признавались, хотя миллионы безвинных людей стали жертвами этого режима», – подчеркнули в суде.

КСУ акцентиравал внимание на том, что красную звезду, перекрещенные серп и молот и другие символы коммунистического режима несколько десятилетий широко использовали антиукраинские силы для распространения атмосферы страха, ненависти и агрессии, для отрицания права украинского народа на собственное независимое государство.

«Символы коммунистического режима активно применялись в 2014 году для искусственной дестабилизации обстановки в Украине, для оправдания аннексии Российской Федерацией Автономной Республики Крым и города Севастополя, а также вооруженной агрессии и временной оккупации Российской Федерацией части Донецкой и Луганской областей, в пределах которых незаконные вооруженные формирования, которые создала, поддерживает и финансирует Российская Федерация, захватили органы государственной власти Украины и местного самоуправления, создали оккупационную администрацию, лишив население права на демократическое управление, сделали невозможным действие Конституции Украины и законодательства Украины в этих районах, ввели квазисудебные и внесудебные расправы, удерживают заложников и применяют к ним пытки и бесчеловечное обращение», – отмечается в решении суда.

«Итак, осуждение законом нацистского режима и коммунистического режима и установление запрета на использование их символики обусловлены легитимной целью - не допустить возврата к тоталитарному прошлому. Такой запрет призван исключить любые спекуляции с использованием исторического прошлого, связанного с тоталитарными режимами, не допустить возвеличивание этих режимов, оправдание их преступлений», – подчеркнули в КСУ.

Выяснив легитимность цели принятия закона и осуществив его всесторонний анализ, Конституционный суд Украины пришел к выводу, что пропаганда коммунистического режима и нацистского режима, публичное использование их символов является попыткой оправдать тоталитаризм и отрицанием конституционных принципов и демократических ценностей, защита которых является обязанностью всех органов государственной власти, а Закон является конституционным.

Решение КСУ является обязательным, окончательным и таким, что не может быть обжаловано.

Ранее СМИ сообщили, что признал конституционным закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режимов в Украине и запрете пропаганды их символики».