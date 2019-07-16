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Следователи теруправления Государственного бюро расследований проводят досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения сотрудниками Главного Управления Нацполиции в Киевской области своих служебных обязанностей, повлекшего смерть задержанного в отдалении полиции Ирпеня, сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР.

По предварительной информации, на улице в Ирпень Киевской области между гражданином и двумя другими лицами возникла конфликтная ситуация, при которой он дважды выстрелил в их сторону. Полицейские полка полиции особого назначения Главного управления Нацполиции в Киевской области задержали гражданина по подозрению в совершении покушения на умышленное убийство

После этого задержанного доставили в Ирпенский отдел полиции по подозрению в совершении покушения на умышленное убийство. В отделении мужчина выстрелил себе в голову, в результате чего скончался.

В ГБР подчеркнули, что оружие, из которого умерший стрелял, не было должным образом изъято сотрудниками полиции на месте задержания.

Сейчас идут следственные действия, в том числе осмотр места событий. Досудебное расследование продолжается.

Дело квалифицировано как служебная халатность (ч.2. Ст. 367 Уголовного кодекса Украины)

В случае доказательства вины полицейским грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, 15 июля в городе Ирпень Киевской области 19-летний парень стрелял в бывшую девушку и ее нового избранника, после чего покончил с собой в отделении полиции.
ForUm

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