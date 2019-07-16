также в разделеПроисшествия
В Ривненской области на свадьбе отравились 39 человек 21
Вчера на Донбассе произошел бой, 1 военный погиб, 3 – ранены 39
В Варшаве в квартиру украинских строителей бросили «коктейль Молотова» 33
В Ривном во двор предпринимателя бросили гранату 20
В Белой Церкви хулиганы угнали авто патрульных 27
В Одессе на пляже произошел оползень 64
В Украине объявлено штормовое предупреждение 77
В Луцке в пиццерии отравились 10 человек 16
За три месяца в Анталии погибли 13 украинцев 30
Боевики заставили мужчину идти по заминированному полю 44
Под Киевом в результате ДТП с участием маршрутки погибли 3 человека 56
На Запорожье микроавтобус из кортежа Зеленского попал в ДТП 40
Боевики 19 раз обстреляли украинских военных и получили адекватный ответ 26
В Сумской области упал вертолет, пилот погиб 74
Взрыв в Ривненской области: во дворе обнаружен склад боеприпасов 48
Под Николаевом ВАЗ сбил в группу детей-велосипедистов 32
Оккупанты на Донбассе снова применили минометы 99
Конфликт между двумя водителями в Мариуполе перерос в стрельбу, один из мужчин погиб 59

В городе Ирпень Киевской области 19-летний парень стрелял в бывшую девушку и ее нового избранника после чего покончил с собой в отделении полиции, сообщает отдел коммуникации областного главка.

Сообщение на 102 поступило в 22:00 о том, что на одной из улиц города Ирпень слышны выстрелы. По указанному адресу сразу прибыл наряд группы реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа.

На месте происшествия полицейские выяснили, что девушке и парню стреляли из травматического оружия сзади в голову. Пострадавшие госпитализированы. На месте происшествия изъяты гильзы.

Полицейские установили, что к совершению покушения на умышленное убийство причастен 19-летний житель Гостомеля.

На его поиски были ориентированы наряды полиции. В течение часа на одной из улиц Гостомеля полиция задержала возможного нападающего. При проведении поверхностного осмотра сотрудники полиции обнаружили у него предмет, похожий на пистолет.

Учитывая опасное поведение злоумышленника, полиция применила специальное средство - наручники и доставила молодого человека в Ирпенский отдел полиции для составления процессуальных документов по задержанию его в порядке ст. 208 УПК Украины и изъятия у него оружия.

В помещении полиции мужчина неизвестным способом освободил одну руку из наручников, потом выхватил пистолет и стал им угрожать правоохранителям. Осознавая опасность и на основании ст. 46 Закона Украины «О Национальной полиции» полицейские обнажили табельное огнестрельное оружие.

В это время человек с оружием в руках внезапно приставил пистолет к виску и выстрелил себе в голову. К сожалению, медикам не удалось спасти жизнь 19-летнего мужчины, он умер через несколько часов в больнице.

События, которые происходили в отделе полиции, зафиксированы камерами видеонаблюдения.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия, предоставления правовой оценки действиям сотрудников полиции создана специальная комиссия. Сейчас идет служебное расследование. Работают сотрудники ГБР и УВБ. Руководство полиции области взяло на личный контроль.

В настоящее время открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), п. 1 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 1 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/лето/осень
5504 грн.
26
Теги