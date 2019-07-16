В городе Ирпень Киевской области 19-летний парень стрелял в бывшую девушку и ее нового избранника после чего покончил с собой в отделении полиции, сообщает отдел коммуникации областного главка.

Сообщение на 102 поступило в 22:00 о том, что на одной из улиц города Ирпень слышны выстрелы. По указанному адресу сразу прибыл наряд группы реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа.

На месте происшествия полицейские выяснили, что девушке и парню стреляли из травматического оружия сзади в голову. Пострадавшие госпитализированы. На месте происшествия изъяты гильзы.

Полицейские установили, что к совершению покушения на умышленное убийство причастен 19-летний житель Гостомеля.

На его поиски были ориентированы наряды полиции. В течение часа на одной из улиц Гостомеля полиция задержала возможного нападающего. При проведении поверхностного осмотра сотрудники полиции обнаружили у него предмет, похожий на пистолет.

Учитывая опасное поведение злоумышленника, полиция применила специальное средство - наручники и доставила молодого человека в Ирпенский отдел полиции для составления процессуальных документов по задержанию его в порядке ст. 208 УПК Украины и изъятия у него оружия.

В помещении полиции мужчина неизвестным способом освободил одну руку из наручников, потом выхватил пистолет и стал им угрожать правоохранителям. Осознавая опасность и на основании ст. 46 Закона Украины «О Национальной полиции» полицейские обнажили табельное огнестрельное оружие.

В это время человек с оружием в руках внезапно приставил пистолет к виску и выстрелил себе в голову. К сожалению, медикам не удалось спасти жизнь 19-летнего мужчины, он умер через несколько часов в больнице.

События, которые происходили в отделе полиции, зафиксированы камерами видеонаблюдения.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия, предоставления правовой оценки действиям сотрудников полиции создана специальная комиссия. Сейчас идет служебное расследование. Работают сотрудники ГБР и УВБ. Руководство полиции области взяло на личный контроль.

В настоящее время открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), п. 1 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 1 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.