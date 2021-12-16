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Депутат городского совета Селидового в Донецкой области погиб в результате падения с пятиэтажки, сообщает пресс-служба полиции.

Сообщение о несчастном случае поступило в полицию в 11:40 15 декабря от местного жителя.

Предварительно установлено, что 35-летний мужчина пришел домой и прыгнул из окна пятого этажа.

Трагедия произошла на глазах семилетнего сына погибшего, который в этот момент находился дома сам. В настоящее время с ребенком работают ювенальные полицейские и психологи.

Решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой «Самоубийство». Полиция проверяет все версии происшествия.

Селидовский городской совет и его исполнительный комитет выражают искренние соболезнования родным и близким депутата городского совета, начальника отдела образования Леонида Осипова, который 15 декабря 2021 преждевременно ушел из жизни.
ForUm

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