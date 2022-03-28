Ирпень в Киевской области освобожден от российских оккупантов, сообщил мэр города Александр Маркушин.

«Наш Ирпень освобожден от московской нечисти! Слава Украине! Слава ее защитникам! Вечная память погибшим Героям», - написал он.

«Мы закрепляемся на наших рубежах, на новых, и дальше будем идти и освобождать Бучу, Гостомель, Ворзель. Мы понимаем, что на наш город будут еще нападения, мы будем его охранять. Ирпень – это Украина», - добавил Маркушин.

Жителей Ирпеня просят пока не возвращаться в город - это опасно.