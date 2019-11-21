Кабинет Министров Украины одобрил законопроект о введении новых таможенных тарифов, так как нынешние уже устарели. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов.

«Я еще на прошлой должности в Министерстве развития экономики, торговли ходил в Верховную Раду с законопроектом относительно нового таможенного тарифа. Потому что действующий у нас на основе Гармонизированной системы версии 2012 года, а весь мир уже перешел на версию 2017 года», - написал он.

По словам Нефедова, это является следствием возникновения несопоставимой статистики, проблем с классификацией новых устройств и возможностей для людей проходить между лазейками. «И банально вместо copy-paste при импорте надо другие цифры вводить. Тогда комитет сложно как-то отреагировал, была странная дискуссия относительно того, что мидиям и осьминогам теперь будет сложнее. Заходим на новый круг - вчера Кабинет министров одобрил этот законопроект заново», - подчеркнул он.

По его словам, соответствующий законопроект будет зарегистрирован в Верховной Раде ориентировочно через неделю.