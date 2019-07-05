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Кабинет Министров Украины утвердил Стратегию обновления украинской таможни и назначил Максима Нефедова - победителя соответствующего кадрового конкурса - председателем Государственной таможенной службы.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Кабмина.

Премьер-министр Владимир Гройсман напомнил, что это не первая попытка перезагрузить таможню. Более того, открытый и прозрачный конкурс на должность главы таможенной службы был заблокирован в судах в течение 67 дней. Но этот шанс на проведение реформы надо использовать максимально эффективно, уверен он.

«Сегодня конкурс разблокирован, завершен, объявлен победитель. Максим Нефедов – сегодня ты получишь билет на войну с теневиками. И так, как я в свое время поддерживал ProZorro, дерегуляции, я также буду поддерживать твою деятельность на таможне, - отметил Гройсман. - Нужен результат: белый бизнес должен работать быстро, а все схемы должны быть ликвидированы на системном уровне. И убежден, мы можем сделать это вместе».

Согласно представленной Стратегии, вскоре таможня должна стать прозрачной, максимально автоматизированной сервисной службой, где распространены технологии «единого окна» и принципы риск-менеджмента.

Напомним, 25 июня заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов выиграл финальный этап конкурса на должность главы Государственной таможенной службы.
ForUm

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