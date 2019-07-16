Высший антикоррупционный суд (ВАКС) с началом работы получит для рассмотрения около 3,5 тыс. уголовных дел.

Об этом заявила судья Высшего антикоррупционного суда Леся Федорак журналистам в рамках форума «Установление справедливости - повестка дня для будущего парламента» во вторник, сообщает Укринформ.

Так, на вопрос, какое примерно количество дел получит ВАКС с началом работы, Федорак ответила: «Более 3 тысяч (дел. - Ред.) по данным Государственной судебной администрации, плюс те дела, которые будут уже расследоваться НАБУ и передаваться непосредственно в Высший антикоррупционный суд. Примерно 200 еще не готовы для того, чтобы быть переданными. Примерно 3,5 тысячи дел».

Как пояснила Федорак, сроки рассмотрения дел можно рассчитать только приблизительно, поскольку это зависит, в частности, от поведения участников процесса и объема дел.

«Если элементарно посчитать: по каждому делу нужно будет провести подготовительное судебное заседание, дела сложные, если в день мы хотя бы 5 дел будем рассматривать при добросовестном поведении участников, явке всех участников, то считайте 500 дел на коллегию - это примерно 100 рабочих дней только на подготовительные судебные заседания», - отметила судья.

Напомним, Высший антикоррупционный суд решил начать работу 5 сентября.