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Президент Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому Высшему антикоррупционному суду будут передавать дела, которые расследовали НАБУ и САП.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады. 

Устанавливается, что со дня вступления в силу этого закона в делах, которые расследовали НАБУ и САП, другие следственные судьи прекращают принимать ходатайства и жалобы, а другие суды первой инстанции - обвинительные акты. Вместо этого такие ходатайства и обвинительные акты представляют ВАСУ.

Суды апелляционной инстанции прекращают принимать апелляционные жалобы в этих же делах; исключение – апелляционная палата ВАСУ.

Отметим, законопроект не предусматривает изменений в статьи УПК о предметной подсудности Высшего антикоррупционного суда.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла в целом законопроект №1025 .
ForUm

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