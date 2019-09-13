также в разделеОбщество
СБУ задержала диверсанта, взорвавшего мост между Северодонецком и Лисичанском 9
Сенцов сжег свою тюремную робу 18
Новый военный прокурор обещает расследовать причины Иловайской трагедии 22
Кабмин намерен отказаться от советских Жилищного и Трудового кодексов 22
12 сентября. Картина дня 38
Зеленский: В ТКГ обсуждаются сроки возвращения всех удерживаемых украинцев 25
Адвокат: Вышинский намерен приехать в Киев на судебное заседание 15
Диденко: Завтра – последний день синоптической роскоши 44
СМИ: ГПУ и ГФС поймали мошенника, который прикрывался влиятельными правоохранителями 42
Освобожденным морякам предоставят в Одессе жилье 46
Полиция задержала боевика «ЛНР», который хотел начать жизнь «с чистого листа» 20
Гонтарева заявила, что в ее дом ворвались неизвестные люди с автоматами 37
Министр: Все вопросы в энергетике теперь решает Коломойский 257
Аброськин подтвердил, что подал рапорт на увольнение 26
СБУ: Правоохранители за деньги организовывали слежку за бизнесменами 48
Балух готовит иск против России в Европейский суд по правам человека 20
На Прикарпатье разоблачили крупнейшую плантацию конопли: изъяли более тонны марихуаны 22
Испугались: В фильме о Стусе нет упоминания имени Виктора Медведчука 118

Высший антикоррупционный суд заочно арестовал скандального экс-председателя Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова.

Решение о мере пресечения является необходимым условием для экстрадиции Татькова в Украину, сообщает Слидство.инфо.

Напомним, 29 сентября 2016 года Верховная Рада уволила Татькова с должности судьи, так как он подпадает под действие закона «Об очищении власти» (о люстрации).

Весной 2018 года стал известно, что экс-глава Высшего хозяйственного суда Виктор Татьков попросил убежища в Австрии.

В октябре 2018 года ГПУ заочно сообщила Татькову о подозрении в создании преступной организации.

Виктор Татьков с 1994 до 2010 года занимал руководящие должности в хозяйственных судах Донецкой области, а в 2010-2014 годах возглавлял Высший хозяйственный суд Украины. Следствие подозревает экс-главу суда в пособничестве и вынесении неправосудных решений, имущественных и коррупционных преступлениях, создании и руководстве преступной организацией, вмешательстве в деятельность судебных органов и незаконном вмешательстве в работу автоматизированной системы документооборота суда, получении взятки и отмывании средств.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
746 грн.
17
Теги