Высший антикоррупционный суд заочно арестовал скандального экс-председателя Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова.

Решение о мере пресечения является необходимым условием для экстрадиции Татькова в Украину, сообщает Слидство.инфо.

Напомним, 29 сентября 2016 года Верховная Рада уволила Татькова с должности судьи, так как он подпадает под действие закона «Об очищении власти» (о люстрации).

Весной 2018 года стал известно, что экс-глава Высшего хозяйственного суда Виктор Татьков попросил убежища в Австрии.

В октябре 2018 года ГПУ заочно сообщила Татькову о подозрении в создании преступной организации.

Виктор Татьков с 1994 до 2010 года занимал руководящие должности в хозяйственных судах Донецкой области, а в 2010-2014 годах возглавлял Высший хозяйственный суд Украины. Следствие подозревает экс-главу суда в пособничестве и вынесении неправосудных решений, имущественных и коррупционных преступлениях, создании и руководстве преступной организацией, вмешательстве в деятельность судебных органов и незаконном вмешательстве в работу автоматизированной системы документооборота суда, получении взятки и отмывании средств.