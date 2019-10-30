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Сегодня, 30 октября, Высшим антикоррупционным судом объявлен первый обвинительный приговор судье апелляционного суда Днепропетровской области Надежде Посунся по факту непредставления деклараций лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренной Законом Украины «О предотвращении коррупции», сообщает пресс-служба Специализированной антикорупционной прокуратуры.

Так, коллегия антикоррупционного суда полностью поддержала позицию начальника 6 отдела САП Сергея козачины и прокурора 6 отдела САП Андрея Касьяна и признала судью виной в совершении преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины.

Суд назначил ей наказание в виде 51 тыс. гривен штрафа (3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан) с лишением права занимать государственные должности (кроме выборных) в течение года.

Напомним, Высший антикоррупционный суд решил начать работу 5 сентября.
ForUm

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