Генеральный прокурор Юрий Луценко сходил на допрос в Национальное антикоррупционное бюро в связи с передачей им резонансного дела против участника Евромайдана Ивана Бубенчика другому составу прокуроров, сообщает «Украинская правда».
«Я не считаю необходимым обсуждать детали. У меня также есть предупреждения о неразглашении данных досудебного следствия, поэтому точно цитировать вопросы (допроса. – Ред.) и ответы не имею права. Но в целом, это дело не имеет никакого юридического значения», – отметил он.
«Генпрокурор любых лет независимости Украины, собственно и до этого, и в любой стране, имеет право менять группу прокуроров. Порядок определения эффективности/неэффективности действующим законодательством не определяется (Луценко сменил прокуроров в деле якобы из-за неэффективности следствия. – Ред.)», – подчеркнул Луценко.
Отвечая, сколько вопросов задали генпрокурору, Луценко сказал, что в целом, вместе с изложением его прав и обязанностей, было 3 страницы текста.
По словам пресс-секретаря генпрокурора Ларисы Сарган, допрос длился около 50 минут.
Глава ГПУ сказал, что нынешняя группа прокуроров во главе с его заместителем Анжелой Стрижевской считает недоказанной версию об умышленном убийстве Бубенчиком бойцов «Беркута». Якобы подозрение ему предъявили без показаний, кто именно стрелял, без видеозаписей, данных негласных следственных (розыскных) действий и тому подобное.
Также Луценко рассказал, что Бубенчику «несколько изменили квалификацию», подчеркнув, что тяжесть преступления не изменена.
Адвокаты пострадавших, по словам главы ГПУ, не обжаловали смену подозрения Бубенчику.
В то же время, генпрокурор не стал рассказывать, где сейчас находится подозреваемый.
Как сообщал ForUm, 3 апреля правоохранители задержали активиста Евромайдана Бубенчика по подозрению в убийстве милиционеров в ходе Революции достоинства.
Генпрокуратура просила суд его арестовать. Печерский районный суд Киева отложил из-за заявленного отвода судье избрание меры пресечения для Бубенчика.
После этого генпрокурор Юрий Луценко сменил группу прокуроров по делу активиста.
5 апреля обвинение отозвало ходатайство о содержании под стражей Бубенчика. В тот же день активисту сообщили новое подозрение.
Бубенчик публично заявил о том, что 20 февраля 2014 г. на Майдане Незалежности стрелял из автомата в правоохранителей. Двоих, по его словам, он убил выстрелами в затылок. По его мнению, застреленные им силовики были командирами, другим правоохранителям Бубенчик стрелял по ногам.
По версии следствия, Бубенчик начал стрелять по сотрудникам «Беркута» с целью «дестабилизации ситуации временного перемирия» между властями и лидерами оппозиции.
По данным СМИ, вторым подозреваемым в убийстве правоохранителей в ходе акций протеста в центре Киева в феврале 2014 года является Дмитрий Липовой.
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