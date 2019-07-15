Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 1 719 международных наблюдателей на внеочередных выборах депутатов Верховной Рады 21 июля, сообщили ForUm’у в пресс-службе ЦИК.
«15 июля 2019 комиссия завершила процесс регистрации официальных наблюдателей на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019. Всего зарегистрировано 1 719 официальных наблюдателей», - сказано в сообщении.
По данным ЦИК, 117 наблюдателей зарегистрированы от 12 иностранных государств, а 1 602 - от 22 международных организаций.
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