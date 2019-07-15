Украина требует от Италии решить проблемы с приговором нацгвардейцу Виталию Маркиву и вернуть его в Украину. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время встречи с чрезвычайным и полномочным послом Итальянской Республики в Украине Давиде Ла Чечилия, сообщает пресс-служба МВД.

«Вы видите волну резонанса в связи с приговором нашему гвардейцу Виталию Маркиву. Я хотел бы, чтобы мы четко понимали, что этот приговор - несправедливый и может повлиять на отношения между нашими странами. Это позиция правительства и президента Украины. Решение суда - политизировано и необъективно. Я хочу вам напомнить, что на Донбассе погибли более 10 тыс. человек. Там против Украины воюют и десятки наемников из Италии. В Украине есть несколько уголовных производств, где фигурируют граждане Италии, которые убивали украинцев. Мир зависит от наших решений. Мы будем инициировать переговоры высокого политического уровня. Мы хотели бы услышать, что правительство Италии так же заинтересовано в решении этой проблемы. Хотим видеть конкретные шаги. Ведь это может стать большим потенциальным конфликтом. Маркив был на войне и защищал Украину», - заявил Аваков.

Он добавил, что итальянское правительство и общество должны помнить, что Донбасс и Крым - это территория Украины, поэтому любое посещение гражданами Италии временно оккупированных РФ украинских территорий не через государственную границу Украины - нарушение наших законов.

«Сотни итальянских граждан, среди которых и журналисты, которые нелегально находились на оккупированных территориях Донбасса и АР Крым. Они незаконно пересекли украинскую границу со стороны РФ. Поэтому я хочу, чтобы вы заняли четкую позицию и мы разработали совместно план действий. Я бы не хотел, чтобы в Украине Италия ассоциировалась с пророссийским правительством, считалась сторонником сепаратистов и наемников. А сейчас в обществе именно такое мнение. Правда в том, что Маркив реально не имел отношения к гибели итальянского фоторепортера», - отметил глава МВД.

Аваков напомнил, что бывший посол Италии в Украине Фабрицио Романо подтвердил в суде, что в 2014 году официально предупреждал всех граждан Италии об опасности посещения зоны конфликта в Славянске.

«Рокелле погиб, поехав на Донбасс нелегально. Мы ждем от правительства Италии демонстративных шагов, которые покажут заинтересованность в решении этого кризиса. Я хотел бы получить официальную информацию от посольства, чтобы понять, как в Италии разбираются с теми итальянскими гражданами, кто незаконно воюет на стороне сепаратистов на украинском Донбассе», - подчеркнул министр внутренних дел.

Посол сказал, что до официальной публикации решения суда он не может комментировать это дело, ведь судебная власть в Италии является независимой.

«Полное решение суда будет обнародовано в течение 60 дней. Тогда мы сможем более детально его изучить, в частности мотивационную часть. Для Италии это важная тема для всех институтов и медиа, ведь все хотят знать правду, и, в первую очередь, ее ищут родители Андреа Рокелле. Я понимаю всю тяжесть ситуации и передал всю информацию в свою страну. А по наших гражданах, которые незаконно воюют на Донбассе на стороне сепаратистов, суд Генуи уже принял первые решения о заключении на разные сроки. Италия поддерживает территориальную целостность и независимость Украины, поддерживает и продолжает санкции против РФ. Мы понимаем ваше беспокойство и то, насколько эта ситуация может повлиять на наши отношения. Мы постараемся найти общее решение и показать украинскому и итальянскому обществу открытость этого процесса», - отметил посол.

Напомним, 12 июля суд в итальянском городе Павия приговорил к 24 годам заключения бойца Нацгвардии Украины Виталия Маркива.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД и ГПУсрочно заняться вопросом возвращения Маркива.

Украинца обвинили в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году.

Итальянский прокурор Андреа Дзанончелли требовал приговорить Маркива к 17 годам заключения.

В последнем слове Маркив сказал, что является украинским военнослужащим, простым солдатом, патриотом, и добавил, что всегда будет защищать Украину.