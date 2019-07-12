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Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел и Генеральной прокуратуре Украины срочно заняться вопросом возвращения на родину нацгвардейца Виталия Маркива. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

«Прошу забыть о политических разногласиях между новой властью и неизмененными руководителями этих ведомств и приложить максимум усилий для выдачи Украине бывшего бойца батальона Нацгвардии имени Кульчицкого Виталия Маркива. До этого времени поручаю украинским дипломатам в Италии постоянно быть на связи с нашим ветераном», - заявил Зеленский.

Как сообщал ForUm, 12 июля суд в итальянской Павии приговорил нацгвардейца Виталия Маркива к 24 годам лишения свободы. Впервые за рубежом осудили украинского солдата, который защищал Украину от агрессора.

Строгостьб приговору удивила даже прокурора.

Украина обжалует приговор.
ForUm

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