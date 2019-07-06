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Руководитель «РИА Новости-Украина» Кирилл Вышинский, подозреваемый в государственной измене, может быть освобожден из-под ареста под залог в связи с признанием Конституционным судом Украины неконституционной нормы Уголовного процессуального кодекса, которой суд фактически обязывался применять безальтернативную меру пресечения – арест.

Такое мнение высказал прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов в колонке для «Зеркало недели. Украина».

«На 15 июля назначено судебное заседание, на котором, вероятно, адвокаты будут хлопотать о залоге подозреваемому, а прокуратура АР Крым будет обосновывать риски его бегства за границу в случае выхода из СИЗО», - написал он.

Как сообщал ForUm, 15 мая 2018 года Служба безопасности Украины провела обыски в киевских офисах РИА Новости Украина и российского пропагандистского телеканала Russia Today. В тот же день был задержан руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. 

CБУ привела примеры антиукраинской деятельности Вышинского. Ему объявлено о подозрении в госизмене.

Сейчас Вышинский находится в Киевском следственном изоляторе.

1 июня 2018 Вышинский во время заседания суда по его делу заявил, что выходит из украинского гражданства. Он также обратился к президенту РФ Владимиру Путину за защитой. Позже он заявил, что не просил об обмене.
ForUm

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