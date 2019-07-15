Российский омбудсмен Татьяна Москалькова прибыла в Киев с визитом. Об этом сообщили в посольстве РФ в Украине, передает УНИАН.

«Она прибыла в Киев. Цель - дело Кирилла Вишинского», - сказали в посольстве.

На уточняющий вопрос, собирается Москалькова посетить судебное заседание по Вышинскому, в посольстве ответили: «Вероятно». А также добавили, что больше никаких подробностей о планах Москальковой в Киеве не могут предоставить.



Как сообщал ForUm, 15 мая 2018 года Служба безопасности Украины провела обыски в киевских офисах РИА Новости Украина и российского пропагандистского телеканала Russia Today. В тот же день был задержан руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.

CБУ привела примеры антиукраинской деятельности Вышинского. Ему объявлено о подозрении в госизмене.

Сейчас Вышинский находится в Киевском следственном изоляторе.

1 июня 2018 Вышинский во время заседания суда по его делу заявил, что выходит из украинского гражданства. Он также обратился к президенту РФ Владимиру Путину за защитой. Позже он заявил, что не просил об обмене.

Сегодня, 15 июля, должно состояться заседание Подольского райсуда Киева по делу Вышинского.

Он может быть освобожден из-под ареста под залог в связи с признанием Конституционным судом Украины неконституционной нормы Уголовного процессуального кодекса, которой суд фактически обязывался применять безальтернативную меру пресечения – арест.