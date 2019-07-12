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Полиция опубликовала фотороботы подозреваемых в обстреле автомобиля начальника управления защиты экономики Закарпатья Андрея Иванкива.

11 июля в 09.30 к руководству ГУНП в Закарпатской области обратился начальник УЗЭ в Закарпатской области полковник полиции Иванкив, который сообщил, что когда двигался по ул. Осипенко на частном автомобиле марки «Хундай», и приостановился на перекрестке возле дома по ул. Загорская, при выезде на главную дорогу, неизвестный мужчина осуществил выстрелы по его автомобилю.

Вследствие выстрелов, был поврежден автомобиль, сам Иванкив телесных повреждений не получил.

По данному факту открыто уголовное производство по признакам уголовного преступления предусмотренного ст. 348 УК Украины. На территории области введен специальный оперативный план «Сирена».

В совершении данного правонарушения подозреваются двое:

1- рост 175 см. Возраст до 25 лет, одет: синяя куртка до колена, на голове имел парик седого цвета, также капюшон, очки темного цвета, на куртке на поясе кобура с левой стороны в кобуре оружие рукояткой вперед, кобура черного цвета тканевая, темные спортивные штаны и кеды светлого цвета.

2 - лицо на велосипеде, возраст 24-25 лет, круглолицый, волосы короткие русые, брюки темного цвета, майка серого цвета, предварительно мог направляться в микрорайон «Новый» Ужгорода.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что покушение на убийство полицейского на Закарпатье - попытка остановить работу подразделения защиты экономики Нацполиции.
ForUm

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