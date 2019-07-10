также в разделеОбщество
Бориспольский чиновник, которого выгнал Зеленский, обещает судиться 10
СБУ: Подполковник Нацгвардии с гражданством РФ собирал секретные данные об АТО 17
«Чернобыльским водолазам» вручили награду Героя Украины 10
В Карпатах посреди лета пошел снег 21
В РФ отрицают вторжение корабля ЧФ в район учебных стрельб 28
Зеленский требует отремонтировать бориспольскую больницу за год 12
ЕС официально передал Украине новый саркофаг на ЧАЭС 47
НАБУ сообщило о подозрении экс-губернатору, он перестал выходить на связь 40
Части жителей аварийного дома в Лисичанске разрешили вернуться в квартиры 18
Главред «Эха Москвы» заявил, что передал Зеленскому письмо матери Вышинского 26
Печерский суд отказался арестовывать имущество Ющенко 38
Урок Maruv: НОТУ изменила правила участия в детском «Евровидении» 47
Военный за взятки разрешал поиграть в пейнтбол на охраняемом объекте 21
Житель Мариуполя пытался провезти в Донецк 3,5 кг серебра 61
Украина впервые примет ежегодную встречу экспертов pro bono и интеллектуального волонтерства 30
Bellingcat: Цемах может стать ключевым свидетелем по делу МН17 57
В Украине живут 15 «воров в законе», из них 12 – долларовые миллионеры 75
ГПУ повторно направила в Офис президента запрос о заявлениях Мендель 17

Член политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» депутат Верховной Рады Тарас Козак, владеющий украинским телеканалом NewsOne, заявил, что украинско-российский телемост пройдет в пятницу.

«Сегодня утром смотрел, что он в пятницу состоится на российском телевидении», - сказал Козак на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в среду в Москве, передает Интерфакс.

Согласно телепрограмме на сайте «России 1», премьерное шоу «Надо поговорить» покажут в пятницу, 12 июля, в 18:00. На сайте напоминают, что ВГТРК пригласила российских и украинских участников отмененного украинской стороной телемоста в студию телеканала «Россия 1».

Напомним, 7 июля ведущий программы «Вести недели» на российском пропагандистском канале «Россия 24» Дмитрий Киселев анонсировал проведение телемоста «Надо поговорить», который запланирован на 12 июля и состоится совместно с украинским телеканалом NewsOne.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что «сравнивать это недоразумение с мостом «США-СССР» в 1986 году, между различными идеологиями и пропагандистскими машинами – дешевая манипуляция».

И.о. главы СБУ Иван Баканов призвал провести заседание Совета национальной безопасности и обороны с целью введения санкций к юрлицам, вещающим под логотипами «112 Украина» и «Newsone».

Позже телеканал сообщил об отмене телемарафона «Надо поговорить».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

380
Теги