Член политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» депутат Верховной Рады Тарас Козак, владеющий украинским телеканалом NewsOne, заявил, что украинско-российский телемост пройдет в пятницу.

«Сегодня утром смотрел, что он в пятницу состоится на российском телевидении», - сказал Козак на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в среду в Москве, передает Интерфакс.

Согласно телепрограмме на сайте «России 1», премьерное шоу «Надо поговорить» покажут в пятницу, 12 июля, в 18:00. На сайте напоминают, что ВГТРК пригласила российских и украинских участников отмененного украинской стороной телемоста в студию телеканала «Россия 1».

Напомним, 7 июля ведущий программы «Вести недели» на российском пропагандистском канале «Россия 24» Дмитрий Киселев анонсировал проведение телемоста «Надо поговорить», который запланирован на 12 июля и состоится совместно с украинским телеканалом NewsOne.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что «сравнивать это недоразумение с мостом «США-СССР» в 1986 году, между различными идеологиями и пропагандистскими машинами – дешевая манипуляция».

И.о. главы СБУ Иван Баканов призвал провести заседание Совета национальной безопасности и обороны с целью введения санкций к юрлицам, вещающим под логотипами «112 Украина» и «Newsone».

Позже телеканал сообщил об отмене телемарафона «Надо поговорить».