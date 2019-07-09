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В Кремле сожалеют, что российско-украинский телемост не состоялся.

«Мы, безусловно, сожалеем, что этот телемост не состоялся, мы по-прежнему считаем, что это была очень хорошая и правильная инициатива двух телеканалов», - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам во вторник, передает Интерфакс.

Он отметил, что, «по всей видимости, пока украинская сторона не готова к этому».

По мнению Пескова, все периоды новейшей истории России и Украины могли бы обсуждаться в ходе этого телемоста.

Отвечая на вопрос, было ли желание провести такое мероприятие преждевременным, Песков сказал, что общение людей не может быть преждевременным. «Это самое правильное общение, в котором вообще рождается истина», - заявил он.

Напомним, 7 июля ведущий программы «Вести недели» на российском пропагандистском канале «Россия 24» Дмитрий Киселев анонсировал проведение телемоста «Надо поговорить», который запланирован на 12 июля и состоится совместно с украинским телеканалом NewsOne.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что «сравнивать это недоразумение с мостом «США-СССР» в 1986 году, между различными идеологиями и пропагандистскими машинами – дешевая манипуляция».

И.о. главы СБУ Иван Баканов призвал провести заседание Совета национальной безопасности и обороны с целью введения санкций к юрлицам, вещающим под логотипами «112 Украина» и «Newsone».

Позже телеканал сообщил об отмене телемарафона «Надо поговорить».
ForUm

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