Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) подготовили сообщение о подозрении министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику в декларировании недостоверной информации.
Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.
«Детективы подготовили подозрение министру Насалику», - сказал он.
По его словам, подозрение уже согласовано специализированным антикоррупционным прокурором Назаром Холодницким и будет вручено министру надлежащим образом.
Собеседник добавил, что Насалик подозревается в совершении преступления по статье 366-1 Уголовного кодекса.
Напомним, ранее руководитель САП Назар Холодницкий заявил, что Специализированная антикоррупционная прокуратура согласовала обвинение одному из министров и нескольким главам областных от государственных администраций.
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