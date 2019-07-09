также в разделеОбщество
Горбатюк: Руководство ГПУ блокирует расследование дел Майдана в регионах
Судья, остановившая лицензию SkyUp, подала в отставку 15
СМИ узнали, за какого министра взялись НАБУ и САП 39
Дело Труханова: Суд признал недопустимым одно из главных доказательств 74
8 июля. Картина дня 57
В ОБСЕ одобрили проект резолюции против «Северного потока-2» 58
По итогам саммита Украина-ЕС подписано 5 соглашений 47
СНБО провел заседание из-за телемоста с РФ 91
Депутат РФ заявила, что видела обстрелы Донбасса украинскими военными из космоса 107
МОН разъяснило, должна ли школа ставить печать на документе об образовании 58
Укрзализныця планирует перевозить почту 178
Вышел трейлер украинского фильма «Иловайск» 54
Синоптик: В середине недели повеет осенью 22
Укравтодор показал фото новой бетонной трассы на Полтавщине 52
Архиепископ Зоря: Филарет принимал лекарства, которые резко ухудшили его здоровье 103
Благодаря фильму Оливера Стоуна западная аудитория получила возможность услышать позицию Медведчука, - телеведущая 34
Зеленский уволил первого замглавы АМКУ 70
Приговор по делу Гандзюк обжалован 36

Специализированная антикоррупционная прокуратура согласовала обвинение одному из министров и нескольким главам областных от государственных администраций. Об этом заявил руководитель САП Назар Холодницкий в эфире телеканала Прямой.

По словам Холодницкого, процесс работы над обвинением продолжается, прокуратура собирает данные.

«Например, сегодня (8 июля в понедельник, - ред.) мы согласовали сообщение о подозрении одному из министров. И сейчас задача детективов – надлежащим образом вручить это подозрение. Также идет процесс согласования, обсуждается процесс сообщения подозрений некоторым губернаторам, Действующим пока что судьям», - сказал Холодницкий.

Он добавил, что при наличии достаточной доказательной базы общество увидит результаты этой работы публично.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/лето
3796 грн.
48
Теги