Специализированная антикоррупционная прокуратура согласовала обвинение одному из министров и нескольким главам областных от государственных администраций. Об этом заявил руководитель САП Назар Холодницкий в эфире телеканала Прямой.

По словам Холодницкого, процесс работы над обвинением продолжается, прокуратура собирает данные.

«Например, сегодня (8 июля в понедельник, - ред.) мы согласовали сообщение о подозрении одному из министров. И сейчас задача детективов – надлежащим образом вручить это подозрение. Также идет процесс согласования, обсуждается процесс сообщения подозрений некоторым губернаторам, Действующим пока что судьям», - сказал Холодницкий.

Он добавил, что при наличии достаточной доказательной базы общество увидит результаты этой работы публично.