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Председатель партии «Слуга народа» Дмитрий Розумков заявил, что будет разговаривать публично на русском языке, пока продолжается оккупация Донбасса и Крыма, чтобы ни у кого не возникало желание защитить его от «притеснения». Об этом Разумков сказал в эфире телеканала ICTV, передает 112 Украина.

«Я говорил и говорю, что пока у нас есть оккупированные территории на Востоке, пока у нас есть аннексированный Крым, я во время эфиров буду использовать русский язык - чтобы никто не захотел приходить и меня тут «защищать». У меня все неплохо, как у человека, который разговаривает на русском языке», - рассказал Разумков.

Глава «Слуги народа» добавил, что на сегодняшний день тема государственного языка важна, защищать и развивать украинский нужно, но этот вопрос пока не является приоритетным.

Также Разумков придерживается мнения, что власть все эти годы использовала неправильные механизмы по популяризации украинского языка.

«Если мы говорим о популяризации языка, то надо было идти путем создания условий для того, чтобы сегодня более широко использовался государственный язык. Это не было сделано, мы пошли путем плетки», - прокомментировал Разумков.

Напомним, 13 июня в эфире телеканала «1+1» Разумков заявил, что начнет разговаривать на украинском, когда станет народным депутатом.

25 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект об обеспечении функционирования украинского языка как государственного № 5670-д. 

15 мая документ подписал Президент Петр Порошенко. 
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