Председатель парламента Андрей Парубий во время согласительного совета осудил проведение общего телемарафона телеканалом NewsOne вместе с пропагандистским государственным телеканалом «Россия». Об этом сообщает пресс-служба аппарата Верховной Рады.

Он назвал этот факт «откровенной провокацией антиукраинских сил».

«На шестом году от грубого вторжения российских «зеленых человечков», оккупации Крыма, захвата территорий Донбасса, когда ежедневно погибают и получают ранения наши воины, в плену находятся десятки военных и политзаключенных, а на оккупированных территориях переcлидують украинском и крымских татар - продажные политики и их прислужники-журналисты решили о чем-то «поговорить» с врагами и убийцами», - отметил Парубий.

Председатель Верховной Рады призвал Службу безопасности Украины в пределах своих полномочий отреагировать на грубое нарушение законов Украины, призвал Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания немедленно провести заседание и рассмотреть вопрос относительно лишения антиукраинских СМИ лицензий на вещание.

Также спикер обратился к президенту Украины и секретаря Совета национальной безопасности и обороны с требованием срочно собрать заседание СНБО и отреагировать на обращение Верховной Рады Украины о наложении санкций на телеканалы «112 Украина» и NewsOne от 4 октября 2018 года.

«Они убили 13 тысяч украинцев, а теперь хотят об этом поговорить», - подчеркнул Парубий.

Напомним, 7 июля ведущий программы «Вести недели» на российском пропагандистском канале «Россия 24» Дмитрий Киселев анонсировал проведение телемоста «Надо поговорить», который запланирован на 12 июля и состоится совместно с украинским телеканалом NewsOne.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что «сравнивать это недоразумение с мостом «США-СССР» в 1986 году, между различными идеологиями и пропагандистскими машинами – дешевая манипуляция».