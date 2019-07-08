Национальный союз журналистов Украины осуждает возможное проведение телемоста между украинским телеканалом NewsOne и государственным российским телеканалом «Россия 24», сообщил глава НСЖУ Сергей Томиленко.

«Наша позиция однозначна – «российские СМИ несут прямую ответственность за разжигание вражды и распространение информационной пропаганды, направленной на дестабилизацию ситуации в Украине» (цитата из заявления правления НСЖУ, апрель 2018)», - написал он в Facebook.

«Мы готовы защищать широкие права украинских журналистов и украинских СМИ, одновременно возмутительным является прямое сотрудничество с российским пропагандистским телеканалом», - заявили в НСЖУ.

Томиленко призвал коллектив телеканала «Ньюзван» соблюдать действующее законодательство и нормы медиарегулювання, которые запрещают трансляцию в украинском эфире российских телеканалов.

«При этом владельцы и руководители СМИ должны учитывать, что сознательное сотрудничество с государственными российскими медиа может быть фактором, который приведет к акции протеста (и вполне реально - физической агрессии)», - отметил он.

НСЖУ призывает телеканал «Ньюзван» как можно скорее пересмотреть свое решение о проведении телемоста с каналом «Россия24».

Напомним, 7 июля ведущий программы «Вести недели» на российском пропагандистском канале «Россия 24» Дмитрий Киселев анонсировал проведение телемоста «Надо поговорить», который запланирован на 12 июля и состоится совместно с украинским телеканалом NewsOne.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что «сравнивать это недоразумение с мостом «США-СССР» в 1986 году, между различными идеологиями и пропагандистскими машинами – дешевая манипуляция».