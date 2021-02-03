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Внесудебный внезапный запрет деятельности трех украинских телеканалов – это чрезвычайная ситуация, заявил председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

«Украинские журналисты, медиа и владельцы СМИ имеют право на свободу слова и на профессию. И несут за свою деятельность ответственность. Но ответственность в рамках закона; лишение без суда многомиллионной аудитории доступа к украинским СМИ, запрет сотням журналистов и медийникам права на профессию – это наступление на свободу слова», - заявил он.

Политическая принадлежность украинских владельцев зарегистрированных в Украине СМИ - не преступление, считает Томиленко.

 

«Решение украинских властей является информационным взрывом и шокирует международные институты, которые занимаются защитой прав журналистов и свободой слова», - написал он.

Национальный союз журналистов Украины будет информировать о чрезвычайной ситуации Международную федерацию журналистов, Европейскую федерацию журналистов, Офис ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.

Стоит отметить, что пост Томиленко собрал множество разгромных комментариев, в частности, его называли лицемерным, а главу НСЖУ призвали не путать журналистику с пропагандой.

Как сообщал ForUm, президент Владимир Зеленский подписал указ № 43/2021 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», которым ввел санкции против народного депутата из фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Тараса Козака, а также восьми обществ с ограниченной ответственностью.

 
ForUm

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