Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал на 114 тыс. грн ООО «Новини 24 години» (спутниковый телеканал NewsOne) из-за распространения в эфире языка вражды.

Такое решение регулятор принял на заседании 27 мая по результатам внеплановой невыездной проверки, которая базировалась на мониторинге ООО «Новини 24 години» за 4 и 5 января 2021 года, сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Нацсовета.

«114 тыс. гривень должно заплатить в государственный бюджет ООО «Новини 24 години» (спутниковый телеканал NewsOne) из-за распространения в своем эфире языка вражды в отношении украиноязычного населения страны», - говорится в сообщении.

Как отмечает регулятор, высказывания прозвучали из уст гостя программы «Эпицентр украинской политики» Вячеслава Пиховшека, однако ни ведущая, ни телерадиоорганизация не приняли мер для пресечения правонарушения в эфире.

«Высказывания В. Пиховшека, прозвучавшие во время передачи, содержали ксенофобские, дискриминационные и унизительные признаки, поскольку часть украинского общества по признаку языка и приверженности демократическому развитию Украины были названы «врагами» с агрессивными намерениями относительно русскоязычного населения Украины. Они были направлены не на критику государства или определенных должностных лиц, а имели признаки подстрекательства и ненависти к определенным группам общества, объединенных выступающим в категории «бандеровско-ориентированное национальное общество Украины», «море бандеровщины»«, - заявляют в Нацсовете.

Регулятор в этой связи отмечает, что термин «бандеровец», «бандеровщина» используется российской пропагандой относительно Украины. Пиховшек же использовал его в отношении этнических украинцев, в частности носителей украинского языка.

«Учитывая продолжающуюся агрессию Российской Федерации против Украины, подобные заявления могут быть восприняты как опосредованный призыв к конфронтации и усилению социальной напряженности, подстрекательство к агрессии и насилие к лицам по признакам принадлежности к украинской нации или тех, которые являются носителями государственного языка», - отмечают в Нацсовете.

Регулятор также обращает внимание, что российская пропаганда «оправдывает» агрессию против Украины якобы необходимостью «защиты русскоязычного населения» Украины. «В таком контексте высказывания Пиховшека имеют признаки непосредственных и опосредованных призывов к ненависти и нетерпимости, к разжиганию межнациональной розни, в том числе через призывы к созданию неправовым способом социальных и общественных организаций по признакам агрессивного противопоставления» русскоязычного общества «всем другим социальным и языковым группам, проживающим в Украине», - заявляют в Нацсовете.

Отмечается, что призывы Пиховшека, которые противоречат законодательству Украины, в частности Закону «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», содержат прямой и опосредованный призыв к нарушению общественного порядка, в социальной сегрегации и конфронтации по признаку языка, что потенциально создает угрозу национальной безопасности, территориальной целостности Украины, общественной безопасности и порядку, социальной стабильности.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь, к которому Нацсовет обратился, сказал, что распространяемые в передаче «Эпицентр украинской политики» высказывания и риторика ее отдельных участников «фактически является ретрансляцией информационных сообщений и позиции, которые создаются и публикуются органами власти, должностными лицами и пропагандистами государства-агрессора Российской Федерации с искривленными трактовками как отдельных исторических событий, так и гуманитарной политики органов государственной власти Украины в различных сферах для дискредитации самой идеи существования независимого Украинского государства».

Языковой омбудсмен также обращает внимание, что некоторые из высказываний участников передачи содержат признаки манипуляции, искажений и не соответствуют действительности.

Кроме того, Комиссия по журналистской этике, которая также проанализировала данный материал, пришла к выводу, что в распространенных Пиховшеком тезисах можно заметить их использование на разграничение двух групп населения, одна из которых поощряется к действиям против другой.

В КЖЭ также акцентировали внимание на том, что ведущая Диана Панченко не пыталась противопоставлять гостю передачи никаких аргументов ни во время разговора, ни после его завершения.

«Учитывая такое ​​молчаливое бездействие ведущей, а также дальнейший повтор программы, Комиссия по журналистской этике считает, что телеканал допустил нарушения пункта 15 Кодекса этики украинского журналиста», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что при повторной трансляции передачи лицензиатом не сделано никаких изменений либо обеспечение редакционной модерации передачи, что свидетельствует об осознанном и целенаправленном действии редакции.

Таким образом, Национальный совет признал нарушение ООО «Новини 24 години» абзаца четвертого части второй статьи 6, пункта а) части первой статьи 59 Закона Украины «О телевидении и радиовещании» и наличие призывов к разжиганию национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти в высказываниях , которые были распространены вещателем.

В соответствии с ч. 8 ст. 72 Закона «О телевидении и радиовещании» к ООО «Новини 24 години» применена санкция «взыскание штрафа», а это 25% от суммы лицензионного сбора, что составляет 114 067,50 грн. В течение 30 дней со дня уведомления Нацсоветом о принятом решении компания должна уплатить штраф.