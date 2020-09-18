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Решением от 17 сентября регулятор назначил ООО «Новини 24 часа» (логотип «NEWSONE»), Киев, внеплановую проверку. Ее основанием стали высказывания ведущих передачи «Протистояння» В. Пиховшека и Д. Панченко, имеющих признаки нарушения презумпции невиновности подозреваемого, обвиняемого или предрешающие решения суда, а также пренебрежение законодательными нормами по распространению объективной информации, сообщила пресс-служба Нацсовета по телерадиовещанию.

Передача транслировалась в прямом эфире 28.08.2020 во временном промежутке с 19.01 до 19.59 и с повторами 29.08.2020 и 30.08.2020. В ней говорилось о факте совершения физическим лицом Сергеем Стерненко уголовного преступления, причем указанное лицо было названо «убийцей».

Поскольку по состоянию на 28-30.08.2020 не было установлено обвинительного приговора суда, который бы вступил в законную силу, подобные утверждения являются признаком нарушения основ презумпции невиновности и обеспечения доказанности вины, а также признаком нарушения лицензиатом требований пунктов а), в) и с) части первой статьи 59 Закона Украины «О телевидении и радиовещании». Телерадиоорганизация обязана соблюдать законодательство Украины и требований лицензии; распространять объективную информацию; не распространять материалы, нарушающие презумпцию невиновности подозреваемого, обвиняемого или предрешающие решения суда.

По результатам проверки Нацсовет примет решение в соответствии с требованиями законодательства.

Стерненко – активист из Одессы, участник местного Евромайдана и бывший руководитель одесского «Правого сектора».

Вечером 24 мая 2018 года двое злоумышленников совершили нападение на Стерненко и его девушку. Отбиваясь, активист смертельно ранил одного из них ножом в живот. Ножевые ранения были и у самого Стерненко, и у второго нападавшего, которого полиция вскоре задержала, но сразу же отпустила, предоставив ему статус свидетеля, а позднее - государственную охрану.

Всего в 2018 году на Стерненко в Одессе было совершено три покушения.

Дела о нападениях передали в Главное следственное управление СБУ в Киеве - как пояснили в прокуратуре, в связи с «необходимостью проверки информации относительно возможной причастности к нападениям представителей местной власти и полиции».

За два года следствие официально не установило организаторов нападений на Стерненко. Никаких приговоров по этим делам нет.
ForUm

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