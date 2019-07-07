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Михаила Добкина, одного из лидеров «Оппозиционного блока», из-за сотрудничества с экс-президентом Петром Порошенко не пустили в Российскую Федерацию. Об этом сообщил сам Михаил Добкин в социальной сети Facebook.

Михаила Добкина, который баллотируется в Верховную Раду по спискам от «Оппоблока», не впустили на территорию России. Первым об этом написал журналист Станислав Натанзон.

«Михаила Добкина только что не пустили в Россию. Украинский политик, депутат Верховной Рады хотел прокатиться на мотоцикле по дорогам Белгородчины», – написал журналист. Сам политик в социальной сети Facebook подтвердил этот факт. В переписке с Натанзоном Добкин рассказал, что намеревался путешествовать по дорогам РФ на мотоцикле. «Доехал до территории РФ. Взяли отпечатки пальцев, сфотографировали анфас и в профиль, выдали справку и сказали: «Извините, это не мы, но вам к нам нельзя», – написал Добкин журналисту.

Напомним, что в декабре 2018 года Михаил Добкин оказался в санкционном списке Российской Федерации. Причем попал Добкин в этот список из-за сотрудничества с действующим на тот момент президентом Петром Порошенко. Отметим, Добкина так взбесил тот факт, что он оказался в санкциионном списке РФ, что он в социальной сети обматерил премьер-министра России Дмитрия Медведева.
 
ForUm

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