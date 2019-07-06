Бывшего мэра Харькова, нардепа от фракции «Оппозиционный блок» Михаила Добкина не пустили в Россию. Об этом сообщил российский журналист Стас Натанзон.

«Михаила Добкина только что не пустили в Россию. Украинский политик, депутат Верховной Рады хотел прокатиться на мотоцикле по дорогам Белгородчины. У Добкина - российский Орден Дружбы, если что», - написал он.

Сам нардеп подтвердил эту информацию.

«Вот такие дела. Но мы и не такое переживали! Прорвемся!» – написал он в Facebook.