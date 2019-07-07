Военно-морские силы Украины должны адекватно реагировать на вызовы и угрозы национальной безопасности. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем поздравлении по случаю дня украинских ВМС, сообщает пресс-служба Минобороны в воскресенье, 7 июля.

«Сильные, оснащенные современным вооружением и техникой, готовые адекватно реагировать на вызовы и угрозы национальной безопасности Военно-морские силы – наша общая цель и вместе мы ее достигнем», – подчеркнул он.

Зеленский отметил, что украинские военные моряки ежедневно выполняют важные и сложные задачи по защите морских границ

«Активно проводят мероприятия боевой деятельности в акваториях Черного и Азовского морей, достойно укрепляют уровень региональной безопасности нa юге Украины», – добавил глава государства.

По словам Зеленского, в рамках конструктивного сотрудничества с иностранными партнерами является участие украинских кораблей и катеров в ежегодных учебно-боевых учениях Си Бриз-2019.

«Украина помнит и поздравляет с сегодняшним праздником своих героев – военных моряков, которых незаконно удерживают в плену в Российской Федерации», – отметил президент.

Ранее в воскресенье стало известно, что Владимир Зеленский отправился в рабочую поездку в Луганскую и Одесскую области. Он примет участие в мероприятиях по случаю дня Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и проведения украинско-американских военных учений Си Бриз-2019.