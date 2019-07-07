также в разделеПолитика
Зеленский: Сильные Военно-морские силы – наша общая цель 3
Зеленский побывал на границе со Словакией 296
Медведчук: Необходимо продлить договор о прямых поставках газа из России 33
Зеленский прогулялся Львовом 64
Назначен новый глава Закарпатской ОГА 47
Венгрия назвала условия для снятия вето на заседания Украина-НАТО 78
Зеленский поручил СБУ расследовать мусорный коллапс во Львове 39
Гриневич о репетиторстве в школах: позорное явление 32
Назначен новый глава Львовской ОГА 53
Зеленский едет на Западную Украину 62
У Зеленского не стали рассматривать запрос ГПУ о скандальных заявлениях Мендель 62
На Штепу готовили покушение, она считает заказчиком – смотрящего Порошенко Недаву 114
У Зеленского появился еще один советник 37
Розенко: Никуда я из политики не денусь 23
Зеленский поставил задачи новому главе Донетчины 1474
СМИ сообщают о назревшем конфликте в команде Зеленского 109
Парубий хочет провести внеочередное заседание Рады 74
«Билет на войну»: Кабмин назначил Нефедова главой таможни 113

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 7 июля, отправился в рабочую поездку в Луганскую и Одесскую области. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщается, в Луганской области Зеленский вместе с президентом Европейского совета Дональдом Туском посетят Станицу Луганскую, где недавно произошло разведение сил.

Кроме того, сегодня президент прибудет в Одесскую область, где примет участие в мероприятиях по случаю дня Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и проведения украинско-американских военных учений Sea Breeze 2019.

Также глава государства планирует представить новоназначенного главу Луганской областной государственной администрации.

Ранее сообщалось, что Зеленский представил нового главу Львовской ОГА. Также, Зеленский назначил нового председателя Закарпатской ОГА, кем стал Игорь Бондаренко.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
2648 грн.
23
Теги