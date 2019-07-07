Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 7 июля, отправился в рабочую поездку в Луганскую и Одесскую области. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщается, в Луганской области Зеленский вместе с президентом Европейского совета Дональдом Туском посетят Станицу Луганскую, где недавно произошло разведение сил.

Кроме того, сегодня президент прибудет в Одесскую область, где примет участие в мероприятиях по случаю дня Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и проведения украинско-американских военных учений Sea Breeze 2019.

Также глава государства планирует представить новоназначенного главу Луганской областной государственной администрации.

Ранее сообщалось, что Зеленский представил нового главу Львовской ОГА. Также, Зеленский назначил нового председателя Закарпатской ОГА, кем стал Игорь Бондаренко.