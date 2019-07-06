Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал фотографии со своей прогулки Львовом во время рабочей поездки в город. Фотографии Глава государства обнародовал в Facebook.

«Хоть и недолго, но прекрасно прогулялись Городом Льва. Спасибо, львовяне!» - написал он.

Как видно на фотографиях, Зеленский во Львове фотографировался с местным Дартом Вейдером - персонажем известной киновселенной Звездных войн, а также зашел на кофе в местную кофейню.

Ранее сообщалось, что Зеленский представил нового главу Львовской ОГА. Также, Зеленский назначил нового председателя Закарпатской ОГА, кем стал Игорь Бондаренко.