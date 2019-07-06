Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал фотографии со своей прогулки Львовом во время рабочей поездки в город. Фотографии Глава государства обнародовал в Facebook.
«Хоть и недолго, но прекрасно прогулялись Городом Льва. Спасибо, львовяне!» - написал он.
Как видно на фотографиях, Зеленский во Львове фотографировался с местным Дартом Вейдером - персонажем известной киновселенной Звездных войн, а также зашел на кофе в местную кофейню.
Ранее сообщалось, что Зеленский представил нового главу Львовской ОГА. Также, Зеленский назначил нового председателя Закарпатской ОГА, кем стал Игорь Бондаренко.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время