Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового председателя Закарпатской ОГА, кем стал Игорь Бондаренко. Об этом говорится в указе №492 от 5 июля.

«Назначить Бондаренко Игоря Самойловича председателем Закарпатской областной государственной администрации», - говорится в тексте указа.

Другим указом - №491 - Президент освободил Ивана Дурана от временного исполнения обязанностей председателя Закарпатской областной государственной администрации.

Сегодня Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Ужгород, чтобы представить нового руководителя области.

«Я хочу сейчас назначить и поздравить нового председателя Закарпатской ОГА Игоря Бондаренко», - отметил Зеленский.

Также он выдал назначенному чиновнику удостоверение.

Напомним, президент Владимир Зеленский назначил Маркияна Мальского председателем Львовской областной государственной администрации.