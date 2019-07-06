также в разделеПолитика
Гриневич о репетиторстве в школах: позорное явление 9
Зеленский едет на Западную Украину 52
У Зеленского не стали рассматривать запрос ГПУ о скандальных заявлениях Мендель 33
На Штепу готовили покушение, она считает заказчиком – смотрящего Порошенко Недаву 102
У Зеленского появился еще один советник 31
Розенко: Никуда я из политики не денусь 18
Зеленский поставил задачи новому главе Донетчины 1360
СМИ сообщают о назревшем конфликте в команде Зеленского 94
Парубий хочет провести внеочередное заседание Рады 54
«Билет на войну»: Кабмин назначил Нефедова главой таможни 102
«Синьхуа» отметило ключевую роль Медведчука в освобождении украинцев 29
Оливер Стоун представил на фестивале в Таормине фильм «Нерассказанная история Украины» с Медведчуком и Марченко в главных ролях 37
Президент сменил главу Донецкой ОГА 53
Медведчук о фильме Стоуна: Он покажет, насколько важен мир 35
Парубий: Зеленский не сможет ветировать закон о ВСК с нормами об импичменте 109
Медведчук рассказал, как Украине избежать энергетического апокалипсиса 54
Минюст: Новая Рада может изменить решение по украинской делегации в ПАСЕ 23
МИД вызвал «на беседу» венгерского посла из-за высказываний Сийярто 32

Президент Владимир Зеленский назначил Маркияна Мальского председателем Львовской областной государственной администрации.

Соответствующий указ от 5 июля опубликован на сайте президента.

Другим указом он освободил от временного исполнения обязанностей председателя Львовской ОГА Ростислава Замлынского.

34-летний Мальский работает адвокатом в объединении Arzinger, где возглавляет Западно-украинский филиал. До этого был юристом в группе международного арбитража в компании Freshfields Bruckhaus Deringer в Париже.

С 2016 года – почетный консул Австрии во Львове. Внештатный советник председателя Львовской облгосадминистрации по вопросам внешнеэкономической деятельности, а также заместитель председателя Консультативного совета при прокуратуре Львовской области.

Напомним, 26 июня Кабмин поддержал назначение на должность восьми новых глав областных государственных администраций, которые накануне предложил правительству Зеленский. Среди них был и Мальский. 

 11 июня  Зеленский уволил или отстранил от должности 15 глав ОГА.  
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
1233 грн.
20
Теги