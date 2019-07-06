Президент Владимир Зеленский назначил Маркияна Мальского председателем Львовской областной государственной администрации.

Соответствующий указ от 5 июля опубликован на сайте президента.

Другим указом он освободил от временного исполнения обязанностей председателя Львовской ОГА Ростислава Замлынского.

34-летний Мальский работает адвокатом в объединении Arzinger, где возглавляет Западно-украинский филиал. До этого был юристом в группе международного арбитража в компании Freshfields Bruckhaus Deringer в Париже.

С 2016 года – почетный консул Австрии во Львове. Внештатный советник председателя Львовской облгосадминистрации по вопросам внешнеэкономической деятельности, а также заместитель председателя Консультативного совета при прокуратуре Львовской области.

Напомним, 26 июня Кабмин поддержал назначение на должность восьми новых глав областных государственных администраций, которые накануне предложил правительству Зеленский. Среди них был и Мальский.

11 июня Зеленский уволил или отстранил от должности 15 глав ОГА.