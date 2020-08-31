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У председателя Львовского областного совета Александра Ганущина обнаружили коронавирус.  

«В пятницу после обеда резко ухудшилось самочувствие. Решил перестраховаться и сдал ПЦР-тест. Результат развеял мои надежды – «РНК вируса SARS-CoV2 обнаружено». Далее следовал протоколу - семейный врач, антибиотики и самоизоляция», - написал он в Facebook.

Чиновник добавил, что сообщил о болезни всех, с кем контактировал последние несколько дней.

«Сейчас чувствую себя как при легкой простуде, которая сильно утомляет, как 10 км трусцой или с рюкзаком в горах», - отметил председатель ОГА.
ForUm

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