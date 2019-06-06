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Третий президент Украины Виктор Ющенко подтвердил, что получил подозрение о сговоре с бывшим на то время премьер-министром Виктором Януковичем с целью завладения урочищем «Межигорье».

«Да, действительно, 4 июня этого года по вызову я прибыл к следователю Генеральной прокуратуры, где мне было сообщено о подозрении. Коротко суть указанного подозрения сводится к тому, что якобы я с 2002 года вступил в сговор с Януковичем по завладению Межигорьем», - говорится в его Facebook.

«Не вижу повода прятаться или притворяться больным, как это стало модным.

Всевозможные обвинения отвергаю, потому что не вижу ни оснований, ни доказательств. В суде я это бесспорно докажу», - заявил Ющенко.

При он считает, что в деле есть политический подтекст.

«Общество видит, как постепенно снята ответственность практически по всем фигурантов громких дел о сепаратизме, государственной измены и убийств на Майдане.

Поэтому приходится искать новые громкие дела, имитировать бурную деятельность», - заявил экс-президент.

Ранее стало известно, что ГПУ сообщила бывшему президенту Виктору Ющенко о подозрении в растрате 540 млн гривен и пособничестве бывшему президенту Виктору Януковичу в завладении резиденцией «Межигорье».
ForUm

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