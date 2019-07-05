Новоизбранный парламент, который будет формировать состав украинской делегации для участия в Парламентской ассамблее Совета Европы, определит, каким образом делегация будет принимать участие в работе Ассамблеи.

Об этом сообщил заместитель министра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов, передает Укринформ.

«Новый парламент может принять иное решение, исходя из обстоятельств. То есть, это решение парламента, который формирует делегацию для участия в ПАСЕ и определяет, в каком объеме она принимает участие в этой работе», - ответил Петухов на вопрос, означает ли, что решение комитета ВР по иностранным делам по рекомендации парламента приостановить участие украинской делегации в сессии ПАСЕ будет распространяться и на следующий состав парламента.

В то же время он добавил, что вопрос приостановления участия украинской делегации в сессии ПАСЕ до решения Венецианской комиссии является политическим вопросом.

«Есть часть, обязательная для нас, которую мы взяли на себя, исходя из членства, но есть и та часть, где мы можем принимать решения относительно объема нашего участия в работе в органах ПАСЕ. Сейчас уже отозвано приглашение мониторинговой миссии наблюдателей ПАСЕ на выборах. Это один из примеров. Их очень много, просто это не наша компетенция. Должны принимать решение или народные депутаты, это касается работы ПАСЕ, или МИД — вообще относительно сотрудничества с Советом Европы», - отметил Петухов.

Напомним, парламентский комитет по иностранным делам рекомендовал Верховной Раде приостановить работу украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).