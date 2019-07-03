Максим Нефедов, который победил в конкурсе на должность главы Государственной таможенной службы, считает, что количество таможен должно быть сокращено с нынешних 26 до пяти-шести.

Об этом он рассказал в интервью «Экономической правде».

«Сейчас у нас 26 таможен. Это избыточное количество. Я сторонник того, чтобы их было пять или шесть.

В чем сложность? У нас трудовое законодательство требует согласования всех действий с руководителем. Если человек увольняется, ему нужно, чтобы руководитель его уволил приказом. Если будет единственный руководитель, который будет вынужден подписывать все больничные, отпуска и кадровые решения, это будет ад», - заявил он.

Нефедов подчеркнул, что «очень хотел бы радикально почистить ряды таможенников», но, по его словам, сейчас это физически невозможно.

«Это будет постепенный целостный процесс. В идеале мне бы хотелось вывести таможенников из-под действия закона «О государственной службе» и перевести их на срочные контракты - однолетние, трехлетние, пятилетние», - объяснил он.

Напомним, 25 июня заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов выиграл финальный этап конкурса на должность главы Государственной таможенной службы.