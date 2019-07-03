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Зарегистрированый кандидатом в депутаты Верховной Рады Анатолий Шарий получил в Литве статус политического беженца, однако в последние годы находился на территории Нидерландов.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

«Что касается зарегистрированного кандидата Шария, то судом было установлено, что он получил в Республике Литва статус политического беженца. С 27 февраля 2014 по сообщению Рабочего аппарата Укрбюро Интерпола международный розыск Шария был  прекращен в связи с установлением места нахождения разыскиваемого на территории Королевства Нидерланды», - написала она в Facebook.

Ранее председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий обратился с запросом в Генеральную прокуратуру, Службу безопасности и Государственную пограничную службы Украины с требованием немедленно предоставить сведения о пребывании на территории Украины Анатолия Шария, Андрея Клюева и Рената Кузьмина.
ForUm

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