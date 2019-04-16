Шевченковский суд Киева отменил розыск и заочный арест пророссийского видеоблогера Анатолия Шария, который скрывается в Литве, а также отказался инициировать экстрадицию. Об этом говорится в материалах суда, сообщает УНИАН.

Речь идет об инциденте 2011 года, когда Шарий открыл огонь из пистолета во время конфликта в MacDonald's с посетителем.

«Находясь возле служебного выхода закусочной, (Шарий), демонстрируя явное неуважение к обществу и пренебрежение к существующим правилам и нормам поведения, действуя с особой дерзостью, без предупреждений и разговора с потерпевшим, находясь за его спиной, произвел из указанного пистолета два выстрела в ногу и туловище (оппонента)», — указано в материалах. Блогеру были предъявлены обвинения по статье о хулиганстве, но в феврале 2012 года дело было остановлено в связи с объявлением его в розыск.

Шарий покинул страну в 2013 году и скрывался в Нидерландах и Литве.

В 2018 году адвокаты Шария добились возобновления рассмотрения дела и потребовали вернуть его на дополнительное расследование из-за неполноты досудебного следствия. В итоге суд постановил вернуть дело на дорасследование в прокуратуру Киева.

Следует отметить, что в отношении Шария также ведется расследование по подозрению в разжигании межнациональной вражды в интернете.