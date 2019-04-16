также в разделеОбщество
Суд обязал НАБУ открыть дело против Парубия 25
Президент раскритиковал Горбатюка за плохое расследование дел Майдана 30
Крупное немецкое издание: У пограничной службы Украины нет причин препятствовать пересечению границы Бойко и Медведчуком 17
Савченко планирует вернуться к работе в Раде 24
Луценко об освобождении Савченко и Рубана: Судебная система тяжело больна 166
Суд арестовал подозреваемых в убийстве ювелира Киселева 44
Украина готова отправить специалистов для восстановления Нотр-Дама 21
ГПУ: Задержанная на Киевщине банда не готовила покушение на Зеленского 61
За сутки военные уничтожили 6 оккупантов 21
Савченко и Рубана освободили из-под стражи в зале суда 141
15 апреля. Картина дня 59
На Киевщине задержали банду, готовившую убийство криминального авторитета 46
НАБУ задержало экстрадированного из Германии экс-нардепа Крючкова 30
Разведка: В ОРДЛО планируют скрыто провести очередную мобилизацию 31
Суд вынес приговор диверсанту, готовившему теракты по Украине 27
В Украине хотят ввести химическую кастрацию педофилов 57
Полиция задержала убийц ювелира Киселева 103
В Украине создали новый БТР с цифровой связью и дронами 83

Шевченковский суд Киева отменил розыск и заочный арест пророссийского видеоблогера Анатолия Шария, который скрывается в Литве, а также отказался инициировать экстрадицию. Об этом говорится в материалах суда, сообщает УНИАН.

Речь идет об инциденте 2011 года, когда Шарий открыл огонь из пистолета во время конфликта в MacDonald's с посетителем.

«Находясь возле служебного выхода закусочной, (Шарий), демонстрируя явное неуважение к обществу и пренебрежение к существующим правилам и нормам поведения, действуя с особой дерзостью, без предупреждений и разговора с потерпевшим, находясь за его спиной, произвел из указанного пистолета два выстрела в ногу и туловище (оппонента)», — указано в материалах. Блогеру были предъявлены обвинения по статье о хулиганстве, но в феврале 2012 года дело было остановлено в связи с объявлением его в розыск.

Шарий покинул страну в 2013 году и скрывался в Нидерландах и Литве.

В 2018 году адвокаты Шария добились возобновления рассмотрения дела и потребовали вернуть его на дополнительное расследование из-за неполноты досудебного следствия. В итоге суд постановил вернуть дело на дорасследование в прокуратуру Киева.

Следует отметить, что в отношении Шария также ведется расследование по подозрению в разжигании межнациональной вражды в интернете.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
2699 грн.
35
Теги