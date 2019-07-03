Канада не будет признавать российские паспорта, выданные жителям оккупированного Донбасса. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, ссылаясь на Министерство иностранных дел Канады.
«Канада не признает российские паспорта, выданные жителям оккупированного украинского Донбасса. Возможность принятия этого решения мы обсуждали в мае – во время визита главы МИД Канады Христи Фриланд в Киев», - написал он в Twitter.
Премьер поприветствовал такой шаг канадского правительства и поблагодарил его за поддержку.
Согласно заявлению МИД страны, Канада сделает все необходимое, чтобы жители ОРДЛО с российскими паспортами не смогли попасть в страну.
«Канада также осуществляет конкретные меры против продолжающейся российской агрессии в Украине и осуждает решение РФ выдавать российские паспорта украинским гражданам на Донбассе. На сегодня Канада примет меры для обеспечения того, чтобы эти паспорта нельзя было использовать для поездки в страну», - сказано в нем.
Как сообщал ForUm, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке«. Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.
Украина обратилась в Совет Безопасности ООН в связи с этим.
Жителей оккупированных территорий Донбасса, которые получат паспорт РФ, нужно будет лишать украинского паспорта, считает заместитель министра по временно оккупированным территориям Юрий Грымчак.
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