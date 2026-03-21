Суспiльство

Сім архієреїв заявили про силове вивезення тіла Філарета до Михайлівського собору для відспівування

Архієпископа Сумського та Охтирського Никодима обрали новим патріархом Української православної церкви Київського патріархату. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Рішення ухвалили на т. зв. позачерговому соборі УПЦ КП, у якому взяли участь сім архієреїв.

Никодим заявив, що архієреї зберігатимуть УПЦ Київського патріархату як незалежну інституцію та не приєднуватимуться до інших церковних структур.

Він також оприлюднив спільну заяву архієреїв, у якій вони розкритикували дії керівництва Православної церкви України. У заяві стверджується, що представники ПЦУ «силовим методом» забрали тіло почесного патріарха Філарета з лікарні та перевезли його до Михайлівського собору для відспівування всупереч його волі.

Почесний патріарх Київський Філарет помер напередодні у віці 97 років. Він очолював УПЦ Київського патріархату з 1995 року.

До речі, державний секретар США Марко Рубіо відреагував на смерть почесного патріарха Православної церкви України (ПЦУ) Філарета. У своїй заяві він висловив співчуття українському народу.

 Автор: Богдан Моримух

