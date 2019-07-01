Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту нанесения 39,8 млн грн убытков филиалу «Центр обеспечения производства» ПАО «Укрзализныця» при заимствовании дизельного топлива в ООО «Вог Аэро Джет». 1 июля 2019 подозреваемым – начальнику и заместителю начальника филиала – и их защитникам открыты материалы уголовного производства для ознакомления, сообщили ForUm’у в пресс-службе НАБУ.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины («Злоупотребление властью или служебным положением»).

Как установили детективы НАБУ, в декабре 2015 и марте 2016 филиал «ЦЗВ» получил от ООО «Вог Аэро Джет» 30 тыс. тонн дизельного топлива в долг, которые должна вернуть до 1 марта и 1 мая 2016 соответственно или же оплатить штраф - в размере 2-2,7 млн ​​грн за каждый день просрочки.

Возвращать долг филиал начал только 29 марта 2016, завершив этот процесс в мае. Однако следствие считает, что чиновники филиала сознательно затянули с погашением долга, ведь 18 марта 2016 уже имели заключенный контракт на поставку дизтоплива.

К тому же, топливо заняла филиалу та же компания, которая выиграла ее конкурс по поставке, поэтому процесс погашения мог быть довольно быстрым. Однако его начали только после незаконного увеличения цены по контракту, что было предметом расследования НАБУ, которое уже завершено - обвинительный акт в марте 2019 по этому эпизоду направлен в суд.

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ начали в декабре 2016 года. В мае 2019 экс-чиновникам «Укрзализныци» сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины.