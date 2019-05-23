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Двум бывшим чиновникам филиала «Центр обеспечения производства» ПАО «Укрзализныця» 23 мая сообщено о подозрении в нанесении госкомпании 39,8 млн грн убытков. Речь идет о начальнике и заместителе начальника указанного филиала, занимавших должности в структуре «Укрзализныци» на момент совершения преступления - в 2015-2016 годах, сообщили ForUm’у в пресс-службе НАБУ.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины («Злоупотребление властью или служебным положением»). Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Детективы НАБУ установили, что в декабре 2015 и марте 2016 филиал «ЦОП» получил  от ООО «Вог Аэро Джет» 30 тыс. тонн дизельного топлива в долг, которые должна вернуть до 1 марта 2016 года, или же оплатить штраф – в размере 2-2,7 млн ​​грн за каждый день просрочки.

Возвращать долг филиал начал только 29 марта 2016, завершив этот процесс в мае. Однако следствие считает, что чиновники филиала сознательно затянули с погашением долга, ведь 18 марта 2016 уже имели заключенный контракт на поставку дизтоплива. К тому же, топливо одолжила филиалу та же компания, которая выиграла ее конкурс по поставке, поэтому процесс погашения мог быть довольно быстрым. Однако его начали только после незаконного увеличения цены по контракту, что было предметом расследования НАБУ, которое уже завершено - обвинительный акт в марте 2019 по этому эпизоду направлен в суд.

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ начали в декабре 2016 года.
ForUm

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