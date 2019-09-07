Украинский студент Павел Гриб, захваченный в плен Российской Федерацией и возвращенный в Украину в рамках обмена 7 сентября, заявил, что не устал за два года заключения. По его словам, отдохнуть можно будет после завершения боевых действий на Донбассе.

Об этом он сказал в комментарии журналистам в Борисполе, трансляцию вел телеканал 112 Украина.

«Чего, отдохнуть сразу отдохнем. Война в стране идет, отдохнем после победы. Я не очень устал за два года. Ну, устал сидеть, а что сейчас, сейчас наоборот. Хотя отвык вот», - сказал Гриб.

Он рассказал, как прошел процесс обмена пленными.

«В три ночи подняли, «собирайте вещи». Ну, собрали вещи, ждали там часами. Затем документы, деньги выдали. Деньги, которые мои были на счету - 1400 с лишним карбованцев на дорогу и мои деньги», - сказал Гриб.

По его словам, с собой разрешили взять все его вещи.

Павел Гриб пояснил, что только во время обмена познакомился с другими узниками Кремля - в частности, с режиссером Олегом Сенцовим.

«Мы друг о друге не слышали, только сейчас увидели и Олега, и других. Общались, но ведь можно встретиться сейчас, нормально пообщаться, не в самолете где-то. И это было бы более нормально, чем просто ехать», - добавил Гриб.

По его словам, говорили преимущественно об условиях заключения в России и о политике.

В ответ на вопрос, чем он хотел бы в первую очередь заняться в Украине, Павел Гриб сказал: «И я не знаю, я даже не загадывал. Это такое дело, что увидим. Ну, может, хотелось бы поехать со всеми узниками, поговорить, хотя бы это. Потом может, домой, может, еще куда-то».

Напомним, сегодня, 7 сентября, между Украиной и Россией состоялся масштабный обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35».

Россия выдала Украине 24 моряков, захваченных в ноябре 2018 близ Керчи и 11 политзаключенных, в числе которых Роман Сущенко, Олег Сенцов, Павел Гриб, Эдем Бекиров и Александр Кольченко.

В рамках обмена Украина выдала России 35 человек.