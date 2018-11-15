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Удерживаемый в России 20-летний гражданин Украины Павел Гриб 15 ноября отказался свидетельствовать в Северокавказском окружном военном суде

«Я не виноват и не хочу давать никаких показаний», - сказал Гриб, передает Радио Свобода.

Как сообщал ForUm, 24 августа 2017 года 19-летний украинец Павел Гриб поехал в Беларусь и исчез.

7 сентября ФСБ официально подтвердила задержание украинца.

15 декабря 2017 года суд города Краснодар продлил арест Грибу до 4 марта.

Украинца обвиняют в подготовке к террористическому акту на школьной линейке в Сочи.

Гриб  не признал вину в ростовском военном суде.
ForUm

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