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Северокавказский окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону приговорил украинца Павла Гриба к 6 годам заключения.

После этого заключенный объявил голодовку, передает Громадське.

Суд продолжал рассматривать дело Гриба, несмотря на его плохое самочувствие.

Украинец будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Как сообщал ForUm, 24 августа 2017 года 19-летний украинец Павел Гриб поехал в Беларусь и исчез.

7 сентября ФСБ официально подтвердила задержание украинца.

15 декабря 2017 года суд города Краснодар продлил арест Грибу до 4 марта.

Украинца обвиняют в подготовке к террористическому акту на школьной линейке в Сочи.

Гриб  не признал вину  и отказался свидетельствовать в суде

Прокуроры просят для него 6 лет тюрьмы.
ForUm

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