Северокавказский окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону приговорил украинца Павла Гриба к 6 годам заключения.
После этого заключенный объявил голодовку, передает Громадське.
Суд продолжал рассматривать дело Гриба, несмотря на его плохое самочувствие.
Украинец будет отбывать наказание в колонии общего режима.
Как сообщал ForUm, 24 августа 2017 года 19-летний украинец Павел Гриб поехал в Беларусь и исчез.
7 сентября ФСБ официально подтвердила задержание украинца.
15 декабря 2017 года суд города Краснодар продлил арест Грибу до 4 марта.
Украинца обвиняют в подготовке к террористическому акту на школьной линейке в Сочи.
Гриб не признал вину и отказался свидетельствовать в суде.
Прокуроры просят для него 6 лет тюрьмы.
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