Бывший политзаключенный Павел Гриб рассказал, что не поздоровался с президентом Владимиром Зеленским в аэропорту Борисполя, потому что не узнал его. Об этом он заявил в интервью ВВС News Україна.

«Я полностью дезориентировался, как бы это странно не звучало. Я даже сам не понял, что происходит. Картинка в глазах мелькала. Я не мог даже журналистам смотреть в глаза. Потом папа показал на Зеленского. Я его не узнал, говорю честно», - прокомментировал инцидент Гриб, который выходил из самолета последним.

Гриб сожалеет, что так произошло.

Напомним, 7 сентября между Украиной и Россией состоялся масштабный обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35».

Россия выдала Украине 24 моряков, захваченных в ноябре 2018 близ Керчи и 11 политзаключенных, в числе которых Роман Сущенко, Олег Сенцов, Павел Гриб, Эдем Бекиров и Александр Кольченко.

В рамках обмена Украина выдала России 35 человек.